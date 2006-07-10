Вводяться нові тарифи на телефонний зв`язок

З 15 липня ц.р. вводяться нові тарифи на послуги фіксованого телефонного зв`язку. Про це йдеться в коментарі голови Національної комісії із питань регулювання зв`язку (НКРЗ) Олега ГАЙДУКА, обнародуваному на офіційному сайті комісії.

"З 15 липня 2006 року розпочинають діяти нові Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги", - йдеться в коментарі голови НКРЗ.

За його словами, "впровадження нових Граничних тарифів передбачає 2 етапи: перший період - з 15.07.2006 р. по 31.10.2006 р. включно, другий – з 01.11.2006 р.".

Нові тарифи затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) № 258 від 5 травня 2006 року "Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги", котре, зі змінами, прийняте в травні - у початковому варіанті цього рішення НКРЗ припускала ввести тарифи з 1 червня 2006 року. Затримка з набуттям чинності рішення НКРЗ №258 пов`язана з тривалим процесом держреєстрації в Мінюсті.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня 2006 року Мінюстом було зареєстроване рішення НКРЗ про введення нових тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги з 10 липня 2006 року.

Коментуючи зміну тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, О.ГАЙДУК зазначив, що на першому етапі планується збільшення тарифів на користування послугами міського телефонного зв`язку в середньому на 35%, сільського – на 30%. Одночасно передбачено збільшити кількість хвилин, що не тарифікуються, які надаються в рахунок абонентної платні для населення із 175 до 200, зменшити кількість хвилин, на яку надається знижка 30%, - з 1800 до 840 хвилин.

Тепер абонентна платня за користування телефоном для бюджетних організацій і населення становитиме 9,92 грн. (для телефонів з погодинною оплатою) і 14,18 грн. (без погодинної оплати), для решти користувачів - 15,6 грн. (для телефонів з погодинною оплатою) і 22,28 грн. (без погодинної оплати). Вартість однієї хвилини розмови для всіх користувачів телефонів з погодинною оплатою становитиме 4,5 коп./хв. Раніше вартість абонентної платні для населення та бюджетних організацій становила 7,35 (для телефонів з погодинною оплатою) і 10,50 грн. (без погодинної оплати), для інших користувачів – 10,50 і 16,50 грн., відповідно. Згідно з новим рішенням НКРЗ, вартість однієї хвилини розмови для користувачів телефонів з погодинною оплатою становитиме 4,5 коп./хв., до впровадження цього рішення вона становила 3 коп./хв. (всі тарифи вказані без ПДВ).

На міжміські телефонні розмови в межах області тарифи збільшені в середньому на 10%, тоді як тарифи на міжміські телефонні розмови під час найбільшого навантаження у межах України знижені в середньому на 15%. Крім того, істотно зменшені тарифи на послуги міжнародного телефонного зв`язку - від 20 до 70%, залежно від напрямку.

Тарифи на користування телеграфним зв`язком у межах України збільшені в 3 рази з урахуванням собівартості надання послуг, тарифи у напрямку країн СНД на звичайні телеграми збільшені в 2,86 раза, на термінові – у 2,67, розмір платні за міжнародні телеграми в іноземні держави залишається без змін.

На другому етапі планується збільшення на 15% платні за користування міським телефонним зв`язком. Проте, рівень тарифу на дзвінки абонентів фіксованої мережі абонентам мереж рухомого (мобільного) зв`язку буде зменшений на 20%.

За словами О.ГАЙДУКА, НКРЗ "вважає, що впровадження нових Граничних тарифів позитивно вплине на поліпшення тарифного регулювання суб`єктів ринку телекомунікацій, і зменшить рівень перехресного субсидування, що існує на ринку телекомунікацій, дозволить частково забезпечити покриття витрат на надання послуг місцевого телефонного зв`язку, зокрема зменшити збитковість сільського телефонного зв`язку". "Одночасне зменшення тарифів на міжнародні виклики підніме конкурентоспроможність операторів фіксованого зв`язку і дозволить їм працювати на лібералізованому ринку телекомунікацій", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Міністерством юстиції було зареєстровано дещо інше рішення НКРЗ № 258, відмінне від обнародуваного комісією щодо терміну введення нових тарифів, а саме: Мінюст зареєстрував рішення НКРЗ №258 про введення нових тарифів з 10 липня 2006 року.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Мінюсту, в міністерстві зареєстроване "Рішення НКРЗ від 05.05.2006 № 258 "Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги". Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 10.07.2006 по 31.10.2006 включно" (реєстраційний номер 766/12640, дата реєстрації 29.06.2006)" і "Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги з 01.11.2006" (реєстраційний номер 767/12641, дата реєстрації 29.06.2006).

Згідно з Указом Президента України від 3 жовтня 1992 р. №493/92С "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", "нормативно-правові акти…, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації".

У вересні 2005 року НКРЗ вже приймала проект рішення «Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», проте в 2005 році це рішення не було зареєстроване Міністерством юстиції у зв`язку з незгодою Федерації профспілок, яка вимагала попереджувальних заходів щодо соціального захисту, таких як підвищення заробітної платні, пенсій і соціальної допомоги, погашення заборгованості по зарплаті і соціальним виплатам, впровадження адресних компенсаційних виплат для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян у зв`язку з підвищенням тарифів.