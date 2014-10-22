Прес-центр АТО: Південь зони АТО та Луганщину у вівторок не обстрілювали

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Сьогодні на Луганщині та на півдні зони АТО, в тому числі Маріуполі, обстрілів позицій українських підрозділів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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"Неконтрольовані терористичні збройні формування продовжують обстріли наших позицій лише в районі Дебальцевого та Донецького аеропорту. За наслідками вогневих нальотів бойовиків втрат серед українських військовослужбовців немає", - повідомили в медіацентрі.