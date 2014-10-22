Прес-центр АТО: Південь зони АТО та Луганщину у вівторок не обстрілювали
00:31, 22 жовтня 2014Суспільство
0 0
Режим дотримання артилерійської тиші дає перші результати. Інтенсивність обстрілів позицій сил АТО зменшилась в кілька разів.
Південь зони АТО та Луганщину у вівторок не обстрілювали
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Сьогодні на Луганщині та на півдні зони АТО, в тому числі Маріуполі, обстрілів позицій українських підрозділів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожРосійські війська досі на кордоні з Україною (карта АТО)
"Неконтрольовані терористичні збройні формування продовжують обстріли наших позицій лише в районі Дебальцевого та Донецького аеропорту. За наслідками вогневих нальотів бойовиків втрат серед українських військовослужбовців немає", - повідомили в медіацентрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter