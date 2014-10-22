В Мережі з'явилося відео "Варфоломіївської ночі" для бойовиків

Відео "Вафломіївської ночі" для бойовиків виклав у Мережу користувач Влад Волошин, передає ТСН.

У коментарях до відео він переконує, що мета обстрілу була досягнута, але не уточнює, коли саме було знято відео. Хіба що додав, що відео було зняте не сьогодні вночі.

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Нагадаємо, що Варфоломіївська ніч - різня у Франції протестантів-гугенотів з католиками в ніч на 24 серпня 1572 року.