В окупованому Криму ввели «сухий закон» вночі

Відповідний закон «Про державне регулювання у сфері роздрібного продажу алкогольної продукції та слабоалкогольних напоїв і про встановлення обмежень їх реалізацій на території Республіки Крим» прийнятий на засіданні кримського «парламенту» 22 жовтня. Про це повідомляють «Крим. Реалії».

Згідно з прийнятим документом, роздрібний продаж алкогольної продукції не допускається з 10 ранку до 23 години.

При цьому вводяться територіальні обмеження реалізації даної продукції. У законі зазначено, що забороняється їх продаж у місцях проведення спортивних заходів, медустановах, у всіх видах громадського транспорту, на зупинках, АЗС, оптових і роздрібних ринках, вокзалах, аеропортах, об'єктах військового призначення, а також у дитячих і спортивних магазинах.

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Закон вступить в силу через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

Раніше Рада міністрів окупованого Криму прийняла рішення про передачу у безоплатне користування управлінню справами президента Росії ряду об'єктів. Зокрема, керуючий справами президента РФ буде розпоряджатися Юсуповським палацово-парковим комплексом та Кримським природним заповідником в Алушті.