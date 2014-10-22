Яценюк заявляє про 100-відсоткову готовність до опалювального сезону

«Виходячи із звіту, який я одержав, у нас все готово до опалювального сезону, до включення тепла. Шість область вже включили опалення, - сказав глава уряду. – Але я хочу попередити всіх, що температурні режими з 26 числа підуть у «мінус», по всій Україні за даними Гідрометцентру температура буде менш як 8 градусів, середньодобова. Це означає, що окрім 6 областей, всі області повинні включити опалення. Технічно ви готові, газ ми забезпечили».

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Раніше глава уряду зазначав, що Кабмін виділив 7 млрд грн на оплату заборгованості за спожитий газ і на компенсацію різниці в тарифах. Кошти направлено до місцевих бюджетів. Водночас Яценюк закликав посилити фінансову дисципліну на місцях, оскільки рівень оплати газу становить трохи більш як 50%. При цьому, за даними НАК «Нафтогаз України», загальна заборгованість підприємств ПКЕ становить 14,1 млрд грн.