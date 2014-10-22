В Україні вже дали тепло майже у третині шкіл, дитсадків та лікарень

Близько третини шкіл, дитсадків і лікарень в Україні вже опалюються, підключення тепла закладам соціальної сфери та житлового фонду проходить без збоїв.

Про це поінформував віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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За інформацією оперативно-диспетчерської служби Мінрегіону України, куди надходять дані з усіх областей, станом на 10.00 22 жовтня в Україні до опалення підключили більш як 20% шкіл (3626 із 18068 шкіл), 30% дитячих садків (4241 із 13183), майже 30% лікувально-профілактичних закладів (1918 із 6457) та близько 10% житлового фонду (13589 із 144942 житлових будинків).

Найбільше шкіл отримали вже опалення в Миколаївській – теплоносій подано 503 із 576 шкіл (87,3%) та у Вінницькій – теплоносій подано 611 школам з 888 (68,8%) областях.

Сумська, Луганська, Вінницька, Миколаївська області лідирують у підключенні опалення дошкільним навчальним закладам – 96,7 (264 із 273 дитсадків), 89,8 (106 зі 118 дитсадків), 84,4% (659 із 781дитсадків) та 83,6% (408 із 488 дитсадків) відповідно. Ці ж регіони також підключили опалення більшості лікарень на своїх територіях. Також Полтавська область підключила опалення у 92,2% лікарень (118 зі128).

Паралельно із закладами соціальної сфери теплоносій розпочали подавати і будинкам житловому фонду. У Донецькій області вже опалюється 8731 з 21224, або 41,1% житлових будинків (мова йде про території, підконтрольні українській владі).

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У лідерах з підключення опалення населенню також Вінницька область, де теплоносій на сьогодні отримали більш як 32% житлових будинків – 1348 з 4162.

За дорученням Гройсмана, Мінрегіон України контролює хід робіт із запуску роботи котелень.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент України Петро Порошенко доручив уряду дав доручення до кінця поточного тижня підключити до опалення весь житловий фонд.