У Львові розпочався опалювальний сезон

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, при цьому без теплоносіїв залишається 12 будинків у Сихівському районі міста, які переважно належать квартирно-експлуатаційному відділу Міноборони (БУ-4 КЕВ Львова).

«Цього опалювального сезону на обслуговуванні львівського міського комунального підприємства «Львівтеплоенерго» є 1620 житлових будинків, 165 закладів освіти та 50 установ охорони здоров’я. Теплоносієм заповнені усі заклади освіти і медицини», - повідомили у компанії «Львівтеплоенерго».

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У Львівській міській раді також закликали мешканців міста не вмикати без зайвої потреби в період з 8:00 до 11:00 та з 19:00 до 22:00 енергоємні побутові прилади, використання яких може суттєво перевищити граничну норму електроспоживання Львівщини, встановлену Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.