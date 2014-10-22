На Донеччині при відновленні електропостачання енергетик підірвався на міні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що під час усунення обривів електричних проводів біля села Степанівка Шахтарського району стався вибух невідомого предмета на землі, і від вибуху постраждав один з енергетиків, які в цей день працювали над відновленням електропостачання для селищ даного району, він отримав поранення обличчя та кистей.

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Потерпілому електромонтерові оперативно-виїзної бригади Шахтарського РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК) Олександру Лисогору (1973 року народження) було надано першу медичну допомогу, потім його доставили в лікарню. Лікарі-офтальмологи провели заходи щодо усунення пошкодження рогівки очей, і він бачить на обидва ока.

«Донецькобленерго» (ДТЕК) оперативно надало необхідну матеріальну допомогу для лікування енергетика Лисогора.

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У ДТЕК нагадали, що нещодавно, 13 жовтня, під час ремонту цієї ж лінії електропередачі в районі села Маринівка Шахтарського району осколкові поранення обох ніг і руки отримав електромонтер Шахтарського РЕМ «Донецькобленерго» Сергій Ольховський, 1983 року народження. Зараз він знаходиться ще на лікуванні в лікарні, його стан задовільний.