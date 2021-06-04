Також самоізоляції не підлягає один дорослий, який супроводжує вступників для подачі документів на вступ у навчальні заклади.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявляє, що абітурієнти з окупованих територій Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей під час вступу в українські заклади вищої освіти не повинні проходити самоізоляцію у період дії карантинних обмежень, введених для протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шкарлет сказав на прес-конференції щодо особливостей вступної кампанії - 2021 для дітей з тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, його запитали, чи мають проходити самоізоляцію особи, які приїздять з тимчасово окупованих територій вступати до ЗВО.

Читайте такожУчасники ЗНО 2021 сьогодні складають тест з історії України

"На сьогодні не підлягають самоізоляції особи, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на територіях, де органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі. А також одна особа, яка супроводжує дитину, яка прагне вступити до закладу вищої освіти України, не підлягає самоізоляції", - сказав Шкарлет.

При цьому міністр зазначив, що на органи місцевого самоврядування і заклади вищої освіти встановлено відповідальність за наявність засобів індивідуального захисту для забезпечення життя і здоров'я усіх абітурієнтів, у тому числі, з тимчасово окупованих територій.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко