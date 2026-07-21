Україна зірвала спробу Росії підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми, - Greenpeace

Стратегічними цілями Росії є від'єднання ЗАЕС від української енергосистеми та перезапуск реакторів під контролем "Росатома".

Росія майже завершила будівництво нової високовольтної лінії електропередачі між тимчасово окупованими Мелітополем і Генічеськом для перепідключення захопленої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до своєї енергосистеми, однак реалізацію цих планів зірвали удари українських безпілотників. Про це йдеться у новому аналізі Greenpeace Україна, підготовленому на основі супутникових знімків високої роздільної здатності, отриманих із січня по липень 2026 року.

За даними організації, будівництво нової ЛЕП уздовж траси М18 було майже завершене у травні, однак після серії атак українських дронів, зокрема по підстанції в Генічеську на початку липня, реалізація проєкту була зірвана.

У Greenpeace зазначають, що нова лінія електропередач є ключовою частиною російського плану інтеграції тимчасово окупованої Запорізької АЕС до енергосистеми РФ. За оцінкою організації, Москва має намір використовувати електроенергію станції для забезпечення тимчасово окупованих територій України, включно з Кримом, а також південних регіонів Росії. Крім того, електроенергія мала б підтримувати військову логістику, видобувну промисловість і сільське господарство на окупованих територіях.

Відео дня

У Greenpeace вважають, що стратегічними цілями Росії є від'єднання ЗАЕС від української енергосистеми, перезапуск реакторів під контролем "Росатома", постачання електроенергії на окуповані території та до південних регіонів РФ, а також забезпечення промисловості окупованого Донбасу.

Фахівець із ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте заявив, що з 2022 року Росія використовує окупацію Запорізької АЕС як інструмент "ядерного терору" проти Європи, однак її спроби інтегрувати станцію до російської енергосистеми, найімовірніше, і надалі зазнаватимуть невдач.

"Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка дедалі більше свідчить про те, що російська окупація ЗАЕС є приреченим проєктом. Водночас постійні ризики для ядерної безпеки, створені Росією на ЗАЕС, означають, що міжнародна спільнота, включно з МАГАТЕ, повинна прискорити звільнення станції з російської окупації всіма доступними засобами", - сказав він.

Водночас у Greenpeace наголошують, що втрата зовнішнього електропостачання або систем охолодження реакторів, зокрема басейнів відпрацьованого ядерного палива, може призвести до масштабного радіаційного викиду.

Окремо у доповіді критикують заяви генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо можливості перезапуску реакторів Запорізької АЕС під управлінням "Росатома".

"Гроссі й надалі підриває міжнародні зусилля, спрямовані на припинення незаконної російської окупації ЗАЕС... Російські плани щодо перезапуску реакторів і інтеграції станції до російської енергосистеми є незаконними відповідно до міжнародного права та дедалі більш нереалістичними. Саме такий сигнал МАГАТЕ має доносити до "Росатома" та уряду Росії", – заявив провідний фахівець із ядерної енергетики Greenpeace Шон Берні.

Запорізька АЕС – останні новини

Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу, повідомило Головне управління розвідки. На території ЗАЕС, де всі шість ядерних реакторів перебувають у стані "холодного зупину", просто в машинних залах 1, 2, 5 та 6-го енергоблоків російська окупаційна армія розмістила військову техніку.

У червні Reuters повідомляло, що на ЗАЕС завершено ремонт ключової лінії електропередачі та інших об’єктів енергетичної інфраструктури, що мають вирішальне значення для ядерної безпеки. Водночас відновити її роботу поки неможливо через пошкодження підстанції.

Вас також можуть зацікавити новини: