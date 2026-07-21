Ціни на пальне в Україні побили історичні максимуми: скільки вже коштує бензин

Динаміка зберігається другий день поспіль.

Ціни на бензин в Україні у вівторок оновили історичні максимуми. Це стосується всіх трьох основних марок бензину – А-92, А-95 та А-95 преміум, свідчать дані порталу Мінфін.

За два дні марки А-95 та А-95 преміум додали 2,5 грн, а А-92 – здорожчав на 3,9 грн. Дизель не оновив максимум, але додав в ціні 4 грн.

З понеділка на вівторок найбільше здорожчав бензин марки А-92 – на 1,96 гривні, або на 2,7%. Зараз літр даного виду пального коштує в середньому 73,42 гривні.

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Не так сильно, але теж додали у вартості бензин А-95 – на 0,72 гривні (+0,9%), до 77,29 грн/л та бензин А-95 преміум – на 0,61 гривні (+0,8%), до 81,34 грн/л.

А от дизельне паливо другий день поспіль показує значне зростання. Воно здорожчало на 1,36 гривні (+1,7%), до 80,16 грн за літр. Авто­мобільний газ практично не змінився в ціні – зараз її середнє значення становить 40,05 грн за літр. Це плюс 3 копійки, або лише 0,075%.

Ціни на пальне в Україні – більше новин

З урахуванням здорожчання пального на вихідних, ціни на нього з кінця минулого тижня зросли ще більше.

За вихідні бензин марки А-95 преміум здорожчав на 1,74 грн (+2,2%) – до 80,73 грн за літр. Звичайний бензин А-95 додав 1,5 грн (+2%), до 76,57 грн/л, дизельне паливо – 1,7 грн (+2,2%), до 78,8 грн/л.

Загалом тільки з п’ятниці по понеділок середні ціни на пальне на українських АЗС зросли в межах 1,4-2,2%.

Додамо, що Україна вже вичерпала власні запаси дешевого бензину. Відповідно, ціни на пальне на заправках почали зростати, каже директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн. Дефіцит пального країні не загрожує, проте його постачання може ускладнитися і здорожчати, попереджає він.

Куюн також нагадав, що Україна наразі отримує пальне через європейські порти, і сусіди можуть штучно обмежити його постачання – як це зробили Польща та Румунія навесні цього року.

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