Названо 7 найгірших відеокарт в історії: до рейтингу потрапила навіть GeForce RTX 5090

За останні десятиліття ринок GPU подарував користувачам низку культових моделей, але були й пристрої, які стали символом гучних провалів.

Портал HowToGeek склав "антирейтинг" споживчих відеокарт, до якого увійшли 7 моделей, визнаних виданням найгіршими за всю історію. Найнесподіванішим учасником списку стала недавня модель Nvidia RTX 5090

Фахівці зазначають, що провальною відеокарту робить не лише низька продуктивність у іграх. Іноді причиною стають завищена ціна, перегрів, високий рівень шуму, невдалі інженерні рішення або маркетингові помилки.

7. Nvidia GeForce RTX 5090

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Попри рекордну продуктивність GeForce RTX 5090 складно рекомендувати більшості користувачів. Головна причина – вартість. При рекомендованій роздрібній ціні 1999 доларів реальні ціни на відеокарту варіюються від $4000 до $5000.

Крім того, родовжують фіксуватися випадки оплавлення 16-контактних роз'ємів живлення (12VHPWR і 12V-2x6) на профільних форумах. На думку авторів рейтингу, така висока вартість нівелює практично всі переваги флагмана.

6. GeForce GTX 480

У 2010 році Nvidia випустила GTX 480 на архітектурі Fermi, щоб скласти конкуренцію Radeon HD 5870. Продуктивність виправдала очікування, але за неї довелося заплатити величезним енергоспоживанням.

Під навантаженням відеокарта могла нагріватися до 94 ℃, а система охолодження працювала настільки шумно, що GTX 480 увійшла в історію як одна з найгарячіших і найгучніших моделей.

5. ATI Radeon HD 2900 XT

AMD покладала великі надії на Radeon HD 2900 XT, однак відеокарта так і не змогла скласти повноцінну конкуренцію серії GeForce 8800 від Nvidia.

Незважаючи на вражаючі характеристики, новинка поступалася конкуренту за продуктивністю в багатьох іграх, сильно нагрівалася й особливо втрачала швидкість під час використання згладжування зображення.

4. AMD Radeon RX 6500 XT

RX 6500 XT з’явилася в умовах історичного дефіциту відеокарт у 2021–2022 роках і виглядала привабливим бюджетним варіантом за 199 доларів. Однак на практиці модель мала занадто багато компромісів.

Відеокарта була оснащена лише 4 ГБ пам’яті, 64-бітною шиною пам’яті, чотирма лініями PCI Express і не мала апаратного кодування H.264 та H.265. Як результат, карта поступалася не тільки сучасним рішенням, але й деяким старішим моделям, таким як Radeon RX 570 та GeForce GTX 1650 Super.

3. GeForce GT 1030 DDR4

Відеокарта GeForce GT 1030 з пам'яттю стандарту DDR4 заслужено вважається однією з найсуперечливіших на ринку. Nvidia випустила її під тією ж назвою, що й більш вдалу версію GT 1030 з GDDR5, хоча різниця в продуктивності виявилася колосальною.

Через значно меншу пропускну здатність пам'яті версія GT 1030 з DDR4 демонструвала менше половини продуктивності версії GDDR5, через що багато покупців відчували себе обдуреними.

2. S3 ViRGE

У середині 1990-х S3 ViRGE рекламували як революційний 3D-прискорювач для масового ринку. Але на практиці у іграх він часто працював повільніше , ніж центральний процесор, за що геймери прозвали його 3D-уповільнювачем.

S3 ViRGE не можна було назвати абсолютно поганою відеокартою, але оскільки головним аргументом на її користь було 3D-прискорення, а з ним вона справлялася вкрай слабо, всі інші переваги відійшли на другий план.

1. GeForce FX 5800 Ultra

Перше місце в "антирейтингу" посіла GeForce FX 5800 Ultra – одна з найвідоміших невдач Nvidia. Відеокарта запам'яталася масивною системою охолодження FX Flow, яка працювала настільки голосно, що сама Nvidia свого часу порівнювала її шум із мотоциклом Harley-Davidson.

При цьому прискорювач так і не продемонстрував вражаючої продуктивності. Незважаючи на використання швидкої пам’яті GDDR2, він не зміг впевнено перевершити ATI Radeon 9700 Pro, а в історію увійшов насамперед через надмірний шум.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на даний момент. Мобільна RTX 4060 стала новою найпопулярнішою відеокартою серед геймерів, а процесори Intel вперше за довгий час зуміли збільшити свою частку.

Нагадаємо, у червні 2026 року Nvidia представила сімейство топових ARM-чіпів, що поєднують процесор і відеокарту. Компанія обіцяє продуктивність рівня RTX 5070 та автономність рівня MacBook.

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