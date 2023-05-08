Натомість всі інші лідери пострадянських країн отримали вітальні листівки від диктатора.

Російський диктатор Володимир Путін не привітав народ України із Днем пам'яті та примирення, а також з Днем перемоги. У вітальному посланні він пофантазував про нацистів та їхні "нинішні ідеї".

Як повідомляє прес-служба Кремля, диктатор направив вітальні послання лідерам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії.

"Сьогодні наш моральний обов'язок свято зберігати передані батьками і дідами традиції дружби і взаємодопомоги, не допускати спотворення історичної правди про Велику вітчизняну війну (Другу світову війну - УНІАН), як і виправдання нацистів, їхніх посібників і нинішніх ідей", - заявив Путін.

День перемоги: позиція України

Нагадаємо, що у 2015 році Верховна Рада України запровадила відзначення 8 травня Дня пам’яті та примирення, 9 травня - Дня перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.

У відеозверненні сьогодні президент Володимир Зеленський запропонував відзначати в Україні День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років 8 травня. Водночас він підписав указ про відзначення в Україні 9 травня Дня Європи - свята єдності усіх європейців, які знищили нацизм.

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