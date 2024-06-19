У мережі поширюється фейкова інформація про неможливість отримати державні послуги без військового квитка.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що повідомлення про перелік конкретних державних послуг, які нібито неможливо отримати без військово-облікового документа, є фейковими. Він закликав українців не вірити такій інформації.

"У Telegram-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦСів). Це класичний фейк і ІПСО", - зазначив політик на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окремі послуги є обмеженими, проте інші не будуть обмежуватися за списками, які опублікували та придумали Telegram-канали.

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"Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами. Якась ера дезінформації настала, одні спростування/пояснення пишу. Особливо сподобалась теза що без військового квитка не надаватиметься міжнародна правова допомога. Думаю усі втікачі від кримінального переслідування оцінять", - додав Малюська.

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Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у застосунку "Дія" незабаром з'явиться послуга електронного бронювання для працівників підприємств.

"За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний", - повідомив міністр.

Також стало відомо, що громадяни України тепер не платитимуть за роумінг в ЄС. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Завдяки закону українці зможуть на постійній основі користуватися домашніми тарифами мобільного зв’язку на території держав-членів ЄС та не сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.

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