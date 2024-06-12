Малюська впевнений, що щойно вчинить злочин людина, яка вийшла умовно-достроково, то "буде незрівнянно більше галасу, виключно з психологічних міркувань".

Громадяни повинні бути готовими до того, що мобілізовані до лав Збройних сил України засуджені після умовно-дострокового звільнення можуть знову вчинити злочин. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю YouTube-каналу "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

"Якщо ув'язнений, який вийшов умовно-достроково, щоб доєднатися до лав Збройних сил України, потім вчинить злочин, це викликатиме набагато більше обурення і медійного шуму, аніж якщо злочин вчинить звичайний військовозабов'язаний. Не зважаючи на будь-яку статистику, навіть якщо це буде статистика в межах людей, які не відбували покарання. У нас зараз військовослужбовці, які повертаються на ротацію, або їм надається відпустка, - вони теж чинять злочини. До медіа це не доходить. Це теж важлива проблема, яку не потрібно пропускати", - заявив він.

Малюська впевнений, щойно вчинить злочин людина, яка вийшла умовно-достроково, то "буде незрівнянно більше галасу, виключно з психологічних міркувань".

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"І тут я повністю розумію проблематику. Ця проблема нас очікує. Це не упередження. Люди зараз мають певний страх, а він потім буде якимось чином доведений. Всі ми любимо говорити: "а я ж говорив". Це нас очікує. До цього треба готуватися, в тому числі комунікаційно, в тому числі показувати статистику, що відбувалося, що відбулося", - пояснив очільник Мін'юсту.

Він також пояснив різницю в мобілізації засуджених в Росії.

"В Росії механізм не був добровільним. Спочатку їх намагалися переконувати, обіцяти гроші. Потім це перейшло в доволі серйозний примус... Плюс, система забезпечення абсолютна інша. У нас є певні обмеження, але загалом, статус дуже схожий до звичайних військовослужбовців. Участь - добровільна, є соціальне забезпечення. Ми точно не рекомендуватимемо та спілкуватимемося з ЗСУ, щоб не відпускали тих, де ми розуміємо, що є великий ризик вчинення повторного злочину. Тому, це дуже вибірковий підхід, не масовий", - зауважив міністр.

Мобілізація засуджених - подробиці

Як повідомляв УНІАН,17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо мобілізації засуджених.

Командир батальйону УБпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко певен, що мобілізація засуджених є насправді непоганою ідеєю.

"На початку повномасштабної війни ми розпочинали свій шлях зі стрілецької роти, це територіальна оборона. У мене другий взвод був на 90% укомплектований людьми, які були позбавлені волі на території України, відбули своє покарання та повернулися до нормального життя", – розповів Федоренко.

Військовий зазначив, що кожен з ув'язнених міг опинитися за ґратами за різних обставин. І держава має визначити ту категорію ув'язнених, які не несуть загрози іншим військовим.

Також військовослужбовець Третьої штурмової бригади з позивним "Істок" прокоментував рішення про мобілізацію засуджених в Україні. За його словами, він підтримує цей крок.

"Єдине, є бажання, щоб це зробили виважено, підготовлено. Ми зараз можемо тільки гадати, цей процес тільки запустився, він тільки стартанув. Якісь проблеми ми будемо бачити в майбутньому. Але я думаю, що коли людина як мінімум попадає в Третю штурмову, вона стає побратимом. Нам без різниці, чи він був заключонним, чи не був заключонним, він стає побратимом. Його навчать, він буде воювати як звичайний боєць Третьої штурмової", - запевнив воїн.

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