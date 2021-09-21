Суд переніс слухання на наступний тиждень.

Адвокати обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета вимагають огляду автомобіля, в якому загинув журналіст. Вони сумніваються у висновках експертизи про вибухівку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці в рамках слідчого експерименту підірвали два авто марки "ВАЗ". У свою чергу адвокати заявили, що поліцейські машини відрізняються за параметрами від кросовера Шеремета.

Суд вислухав аргументи сторін і переніс слухання на наступний тиждень.

Читайте також"Ситуація неприємна": ще одна фігурантка справи Шеремета зробила несподівану заяву"Ми нарешті побачили ці авто, тому що до цього моменту нам їх ніхто не показував. Якимось дивом експерти змогли встановити те, як підірвали автомобіль, яка маса в тротиловому еквіваленті, шляхом підриву авто ВАЗ 2105. Якщо виходити з того, що це різні авто, у них різні конструкторські особливості та різного віку, тому як можна було провести слідчий експеримент незрозуміло", - зазначив адвокат Тарас Беспалов.

Розгляд матеріалів справи в суді завершено. Надалі проводитиметься опитування свідків та дебати.

Справа про вбивство Шеремета - довідка УНІАН

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар.

Зараз Антоненко і Кузьменко перебувають під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, а на Дугар покладені додаткові процесуальні обов'язки.

Автор: Анастасія Горбачова