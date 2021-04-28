Суд частково задовольнив апеляційну скаргу і відправив лідера руху «Гонор» Сергія Філімонова під нічний домашній арешт.

Київський апеляційний суд змінив з цілодобового на нічний домашній арешт запобіжний захід лідеру руху «Гонор» Сергію Філімонову, підозрюваному у вчиненні хуліганських дій під час акції біля Офісу президента 20 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином колегія суддів частково задовольнила позов адвоката Масі Найєма.

Він просив суд скасувати цілодобовий домашній арешт для Філімонова, обраний Печерським райсудом, й не обирати жодного іншого запобіжного заходу. Натомість суд частково задовольнив цю апеляційну скаргу, обравши активісту нічний домашній арешт. Філімонов повинен перебувати за місцем свого проживання з 22.00 до 08.00.

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Запобіжний захід діятиме до 23 травня.

Проти Філімонова відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 групове хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

Як доказ вчинення хуліганських дій поліція надала лише відео, де активіст тримав у руках файєр.

Минулого тижня столичний апеляційний суд скасував цілодобовий домашній арешт, обраний ще одному учаснику акції на Банковій - лідеру громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Роману Ратушному, але йому взагалі не обрав нового запобіжного заходу.

Акція під Офісом президента: що відомо

20 березня біля будівлі Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

Станом на 30 березня десятьом учасникам акції повідомлено про підозри, стосовно декількох складено адміністративні протоколи.

Зокрема, у вчиненні хуліганських дій підозрюють, лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), лідера руху «Гонор» Сергію Філімонову й активіста цього ж руху Олексія Білковського.

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Автор: Дмитро Хилюк