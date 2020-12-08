В Україні набирає обертів використання мітингів для піару, маніпуляцій і заробітку. Часто окремі політичні сили нарівні з протестувальниками використовують гарячі для українців теми для особистої вигоди.

Ймовірно, саме одна з них стояла за організацією проплаченого мітингу проти земельної реформи, який відбувся в Києві в листопаді 2019 року, йдеться в матеріал OBOZREVATEL. Тема відкриття ринку землі протягом багатьох місяців була однією з найболючіших для українського суспільства.

Частина українців відстоювала точку зору, що ринок землі є обов'язковою складовою подальшого розвитку України, а інша (зокрема, аграрії) – категорично не підтримувала подібну ідею, побоюючись, що парламент може затвердити такі умови, що великі агрохолдинги скуплять всі сільгоспземлі, не залишивши дрібним фермерам жодного шансу.

Згідно з численними оголошеннями, що з'явилися напередодні так званого мітингу на специфічних Telegram-каналах і в соцмережах, невідомі організатори шукали "масовку" для "роботи" з 9 до 17". За це обіцяли заплатити 400 грн – на банківську карту. До участі запрошували людей від 15 років. Тим, хто приведе з собою знайомих гарантували якісь "бонуси".

Незважаючи на те, що про проплаченість мітингу стало відомо ще до його початку – дійство таки відбулося. А отже, його організатори своїх цілей досягли.

Відзначимо, що на жаль, подібних історій стає все більше. Особливо гостро ця проблема стоїть для екосфери України - жертвами шантажу псевдоекологів стають не тільки окремі бізнесмени і великі підприємства, а й кожен українець. Експерти попереджають: "Забовтуючи" дійсно болючі проблеми, підміняючи важливе другорядним, спекулюючи обіцянками швидко вирішити те, що не має швидкого вирішення, "активісти за викликом" крадуть у держави дорогоцінний час.

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Автор: УНІАН