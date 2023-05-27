Кількість професій та спеціальностей збільшено майже вдвічі - з 70 до 123 одиниць.

Державна служба зайнятості повідомила про суттєве розширення переліку професій та спеціальностей, за якими українці можуть отримати ваучери на безкоштовне підвищення кваліфікації.

Як зазначили в Державній службі зайнятості, напередодні, 25 травня, набув чинності відповідний наказ Мінекономіки, згідно з яким кількість професій та спеціальностей збільшено з 70 до 123 одиниць.

"Обрати місце навчання можна з-поміж професійно-технічних та вищих навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, які мають ліцензію на провадження такого виду діяльності", - йдеться у повідомленні.

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Серед нових у переліку робітничих професій - такі актуальні на ринку праці та затребувані у роботодавців, як бетоняр, штукатур, муляр, продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, слюсар будівельний, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, оператор котельні, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, провідник пасажирського вагона, службовець на складі (комірник), дорожній робітник тощо.

"Перелік доповнено сучасними спеціальностями: автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка; біотехнології та біоінженерія; гірництво; деревообробні та меблеві технології; дизайн; дошкільна освіта; економіка; енергетичне машинобудування; залізничний транспорт; інформаційні системи та технології; комп’ютерні науки; маркетинг; мікро- та наносистемна техніка; озброєння та військова техніка; підприємництво та торгівля; терапія та реабілітація; туризм і рекреація; теплоенергетика; фізична культура і спорт; цивільна безпека", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на ринку праці

Як раніше повідомляв УНІАН, кількість вакансій в Україні за рік зросла в п’ять разів, знижується конкуренція за роботу, а роботодавці стикають з дефіцитом кваліфікованих кадрів.

За словами експертів, кількість вакансій на ринку праці України перевищила рівень до повномасштабного вторгнення Росії, збільшується попит на робочу силу навіть в прифронтових регіонах.

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