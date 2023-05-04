Роботодавці значно збільшили попит на прибиральників, охоронців, барменів та офіціантів.

Ринок праці, який зазнав значних змін через розв'язану Росією війну, продовжує відновлюватися. Кількість вакансій в Україні за рік зросла в п’ять разів, знижується конкуренція за роботу, а роботодавці стикають з дефіцитом кваліфікованих кадрів, свідчить дослідження сервісу з пошуку роботи Work.ua.

"Ринок праці продовжує розвиватись за оптимістичним сценарієм. Квітень, як і всі попередні місяці 2023 року, теж перейняв естафету рекордів за кількістю пропозицій роботи. За даними Work.ua, у квітні зафіксовано 82 467 вакансій, що на 9% більше, ніж у березні. Фактично наразі ринок праці знаходиться майже на рівні квітня 2021 року (у квітні 2022 — 16 046 вакансій)", - сказано в дослідженні.

Найбільше зростання попиту роботодавців відбулось на фахівців:

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прибиральник (+33%);

охоронець (+32%);

бармен/бариста (+30%);

офіціант (+26%);

комплектувальник (+25%).

За даними аналітиків Work.ua, у квітні шукачі створили та оновили на 18% менше резюме, ніж у березні. Переважно нові кандидати прибували за посадами: продавець-консультант, менеджер з продажу, адміністратор, водій, офіс-менеджер, бармен / бариста, бухгалтер, офіціант, оператор контакт-центру, охоронець.

"Конкуренція за роботу сходить нанівець. Шукачі можуть цьому порадіти, чого не скажеш про роботодавців. За статистикою Work.ua, у квітні конкуренція шукачів за роботу була нижче рівня 2021 року і практично досягла довоєнного рівня. Часи, коли на одну вакансію надходило сотні відгуків, уже в минулому", - йдеться у повідомленні.

Найвищий попит шукачів на роботу спостерігається у Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій областях. Найнижчий - у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Івано-Франківській областях.

Що стосується конкуренції шукачів, то найвища конкуренція шукачів на одну вакансію відбувається за посадами діджитал-фахівців з можливістю працювати дистанційно: верстальник, Front-end програміст, тестувальник, вебдизайнер, спеціаліст чата, відеомонтажер, ретушер, програміст Java і копірайтер.

Найнижча конкуренція шукачів переважно на вакансії лікарів: гастроентеролог, ендоскопіст, ендокринолог, оториноларинголог, кардіолог, а також за посадами: завідувач аптеки, ветеринарний лікар, дизеліст, гірник.

Згідно з дослідженням, середня зарплата в Україні складає 16 000 грн. Найвища середня оплата праці в Україні знаходиться у діапазоні від 25 000 до 52 500 грн. Так, до списку посад з найбільшою середньою зарплатою увійшли:

медіабаєр (52 500 грн);

водій-міжнародник (41 500 грн);

арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, ріелтор (по 30 000 грн);

менеджер по роботі з супермаркетами (28 750 грн);

керівник інтернет-магазину (27 600 грн) тощо.

По 25 000 грн в середньому отримують автомеханік, автослюсар, дизайнер інтер'єру, майстер СТО, менеджер ЗЕД, технолог меблів.

Найнижча середня зарплата знаходиться у діапазоні від 7 900 грн до 10 500 грн за посадами: бібліотекар, майстер виробничого навчання, прибиральник, санітар, посудомийник, музичний керівник, соціальний працівник, асистент ветеринарного лікаря, оператор атракціонів, покоївка.

Ринок праці в Україні - останні новини

У березні ринок праці в Україні демонстрував позитивну динаміку зростання: кількість розміщених вакансій зросла на 14% порівняно з лютим - до 75,6 тис. вакансій.

У березні 2023 року в Україні на третину збільшилася кількість вакансій у готельно-ресторанному бізнесі. Друге місце за кількістю вакансій займала сфера обслуговування. Також більше роботи пропонували у будівництві та архітектурі, сфері краси.

За словами віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, у 2023 році не менше 10 тисяч внутрішніх переселенців зможуть пройти перекваліфікацію та отримати нову спеціальність за державний рахунок.

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