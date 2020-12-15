Схоже, попереду інвестора знову чекає складна боротьба.

16 грудня відбудеться засідання Верховного Суду, на якому раніше судима і позбавлена ліцензії нотаріус намагатиметься оскаржити права британського інвестора на 5-ти кімнатну квартиру в Києві загальною площею 254,2 м.кв. Як зазначають журналісти, нерухомість іноземця в черговий раз намагаються "повернути" відомій шахрайці Оксані Чендей, яка нещодавно "вийшла" з Лук'янівського СІЗО.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на "КП в Україні".

Скандальна історія почалася в 2006 році, коли АКБ "Форум" і британський бізнесмен Саркіс Рамез кхаліл уклали кредитний договір на придбання нерухомості. Скориставшись тим, що власник перебував за кордоном, учасники злочинної групи, як стверджується, підробили підпис британця і оперативно, за допомогою приватного нотаріуса Марини Апатенко, переоформили кредитну квартиру.

Повідомляється, що 21.11.2019 Київський апеляційний суд визнав неправомірними дії приватного нотаріуса Апатенко Марини Анатоліївни щодо рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та скасував рішення про державну реєстрацію права власності, яке було видано скандальному ріелтору Оксані Чендей (індексний номер 28066845 від 03.02.2016 року). Таким чином, суд визнав Саркіса Рамеза Кхаліла єдиним законним власником квартири за адресою: м. Київ, вул. Шумського, Д.1Б. однак пригоди британця досі не завершились.

Журналісти стверджують, що нотаріус Марина Апатенко (після одруження - Розумовська) раніше вже була засуджена у справі про підробку документів для колишнього прокурора Подільського району Сергія Нечипоренка (зятя екс-регіонала Сергія Ківалова). А 07.08.20 за численні правопорушення вона взагалі була позбавлена ліцензії. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату анулювала її свідоцтво нотаріуса.

Зазначається, що на сьогодні зареєстровано понад 200 судових позовів проти Апатенко (Розумовської). Але екс-нотаріус не тільки досі на волі, вона ще намагається судитися за квартиру, до якої нотаріус за логікою не повинна мати жодного фінансового інтересу, адже, по суті, вона виступала лише в ролі державного реєстратора. Журналісти задаються питанням - чому нотаріус, яка зараз вже і не нотаріус, так активно захищає правомірність своїх дій у Верховному суді?

Горезвісна квартира, як стверджується в матеріалі ЗМІ, через шахрайську схему в 2016 році була оформлена у власність відомому "чорному ріелтору" Оксані Чендей, яка кілька років провела в Лук'янівському СІЗО, за звинуваченням в особливо тяжких злочинах, серед яких вбивство і шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах. Справа № 755/4718/17 перебувала у провадженні Дніпровського районного суду Києва. Дивним чином Оксана Чендей, ув'язнена в Лук'янівському СІЗО, вигравала по цій квартирі одну справу за іншою в судах попередніх інстанцій. Зазначається, що і сам судовий процес у кримінальній справі над Чендей та її співучасниками розтягнувся на роки. Він досі триває, але великою несподіванкою при цьому стало те, що 14 травня 2020 року за постановою суду про зміну запобіжного заходу на домашній арешт Чендей взагалі вийшла з СІЗО на свободу. Журналісти припускають, що можливо, саме в її інтересах, екс-нотаріус подала касаційну скаргу. А можливо і в інтересах інших, зацікавлених в квартирі осіб.

На думку раніше засудженої і позбавленої ліцензії нотаріуса Апатенко (Розумовської), з її боку не було жодних порушень при реєстрації квартири на Чендей. Хоча при розгляді справи в Київському апеляційному суді зазначалося, що підпис британця на документах був підроблений, оскільки сам Саркіс Рамез Кхаліл перебував за межами України (Про що є відповідний штамп у паспорті). Більш того Апатенко (Разумовська) стверджує, що їй взагалі не було відомо про апеляційний процес, про який вона насправді вчасно і належним чином була повідомлена.

На думку юристів Адвокатського об'єднання "Вишневий і партнери "активність екс-нотаріуса ймовірно пов'язана саме зі звільненням з Лук'янівського СІЗО "чорного ріелтора" Оксани Чендей, яка намагається повернутися до "бізнесу".

Минулого року ошуканий британський бізнесмен Саркіс Рамез Кхаліл звертався з відкритим листом до Володимира Зеленського та Міністра юстиції з проханням захистити іноземних інвесторів від подібного шахрайства. Згодом іноземець радів своїй перемозі в Київському апеляційному суді.

Журналісти вважають, що попереду інвестора знову чекає складна боротьба. 16 грудня в приміщенні Верховного Суду за адресою: проспект Повітрофлотський, 28 відбудеться останнє засідання у справі, яке, як сподіваються журналісти, нарешті поставить крапку в цій історії. Судді, які вестимуть засідання - Шипович Владислав Володимирович, Синельников Євген Володимирович, Осіян Олексій Миколайович, Сакара Наталія Юріївна та Хопта Сергій Федорович.

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Автор: УНІАН