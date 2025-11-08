У місті було дві ТЕЦ, одну вибили кілька тижнів тому, тепер, мабуть, вибито і другу.

Частина Бєлгорода і Бєлгородської області залишилися без світла внаслідок удару ЗСУ по місцевій ТЕЦ "Луч". Про це повідомляють російські пабліки в Телеграм.

"За попередніми даними, на ТЕЦ "Луч" під час ракетного удару було пошкоджено газотурбінні установки, які виробляли електрику. До цього ЗСУ знищили газотурбіни на Бєлгородській ТЕЦ - до сьогоднішнього дня "Луч" залишався єдиною ТЕЦ у місті, що продовжувала працювати", - пише канал "Пепел. Белгород", додаючи, що за іншою інформацією пошкоджено тільки трансформатори, і електропостачання швидко відновлять.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков побічно підтвердив приліт по ТЕЦ, але в характерній для російських чиновників манері. За його словами, російська ППО збила якісь повітряні цілі, але "внаслідок падіння уламків загорілися кілька гаражів".

"Крім того, на низці вулиць спостерігаються проблеми з електрикою. Також енергопостачання відсутнє в частині селища Дубове Бєлгородського району. Без світла залишаються понад 20 тис. жителів", - заявив Гладков, не уточнивши, унаслідок чого все ж таки зникло світло в половині міста - через пожежу в гаражі, чи через роботу російської ППО.

Ситуація в українській енергетиці

Як писав УНІАН, унаслідок нічної масованої атаки РФ по території України пошкоджено енергетичну інфраструктуру в низці регіонів. Зокрема компанія "Центроенерго" повідомляла, що обидві її ТЕЦ у Київській та Харківській областях повністю припинили вироблення електроенергії.

Крім того, повідомляється про введення нових більш жорстких графіків віялових відключень електроенергії в Україні. У низці регіонів до кінця завтрашнього дня будуть застосовуватися від 2 до 4 черг відключень.

