"Мінер" відбувся умовним терміном, але буде змушений сплатити судові витрати й роботу рятувальників.

Дзержинський районний суд Кривого Рогу виніс вирок місцевому жителю, який раніше повідомив про нібито вибухівку в квартирі батьків президента Володимира Зеленського.

Як пише ТСН із посиланням на реєстр судових рішень, чоловік відбувся умовним терміном у чотири роки.

Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, призначивши визначене угодою покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки.

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"На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 (два) роки, якщо він протягом зазначеного випробувального терміну не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки", - йдеться в тексті рішення суду.

Засуджений також повинен сплатити близько 4 тисяч гривень судових витрат і понад 65 тисяч гривень на користь 3-го Державного пожежно-рятувального загону ДСНС в якості матеріальної шкоди.

Що цьому передувало

Зловмисник повідомив про замінування квартири в Металургійному районі міста ввечері 15 лютого. Його встановили і затримали після перевірки за лічені години. Будучи в стані сп'яніння, 59-річний безробітний чоловік повідомив про неправдиве замінування.

Поліції "мінер" заявив, що має намір підірвати житло батьків президента Зеленського, бо незадоволений розміром своєї пенсії. Вона становить 2 тисячі гривень. Після затримання він повідомив, що мінувати квартиру не збирався, а дзвонив в поліцію через образу на президента. Скаржився, що не може поспілкуватися із Зеленським особисто.

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Автор: Юрій Годован