Зловмисника затримали за лічені години.

Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу - рідного міста президента Володимира Зеленського, який погрожував підірвати квартиру у багатоповерхівці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровщини.

Зловмисник повідомив про замінування квартири в Металургійному районі міста ввечері 15 лютого. Його встановили й затримали після перевірки за лічені години. Будучи в стані сп'яніння, 59-річний безробітний чоловік повідомив про неправдиве замінування. За фактом розпочато кримінальне провадження.

Як пише "Днепр оперативный" із посиланням на власні джерела, мова йде про квартиру батьків президента Зеленського. Поліції "мінер" заявив, що має намір підірвати їх житло, оскільки незадоволений розміром своєї пенсії. Вона складає 2 тисячі гривень. Після затримання він повідомив, що мінувати квартиру не збирався, а телефонував до поліції через образу на президента. Скаржиться: не може поспілкуватися з Зеленським особисто.

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Автор: УНІАН