ЗСУ вже передано три вантажних автомобілі.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) націоналізувало 7 вантажних автомобілів, які належать компаніям з Білорусі та Росії.

Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

"Співробітники БЕБ спільно з Волинською обласною військовою адміністрацією виявили на одному з пунктів пропуску державного кордону з Білоруссю 7 вантажних транспортних засобів, які належать компаніям з Білорусі та Росії. Виявлені вантажівки здійснювали вивезення ТМЦ до Білорусі під час воєнного стану. Орієнтовна загальна вартість транспортних засобів становить близько 9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Вже передано три вантажівки на потреби Збройних сил України. Наразі вживаються заходи з метою вилучення інших чотирьох вантажних автомобілів та прийняття рішення щодо подальшої передачі їх військовим, додали у відомстві.

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