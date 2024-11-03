Зазначається, що росіяни разом із "шахедами" почали запускати "БпЛА невстановленого типу".

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що бійців із Повітряних сил переводять до піхоти, тому в Україні менше збивають російські дрони. Колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, у чому нардеп не права.

За його словами, частина військових із різних родів військ справді направляється в піхоту.

"Так, підтверджую, направляють! Не від хороших часів... і багато, і це дуже болісно для ПС ці напрямки. І, звичайно, це певним чином впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому", - зазначив Ігнат у Facebook.

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При цьому він зазначив, що Безугла не говорить про ситуацію, що склалася, всю правду.

"Поясню, чому бреше Офіс Мар'яни! Шахеди збивають не тільки Повітряні Сили, а всі Сили оборони (про що я особисто пишу в ранкових зведеннях Повітряних Сил і бачу ВСЮ!!! картину) - це Повітряні Сили, Сухопутні війська, ВМС, ДШУ, прикордонники та всі, хто має чим", - наголосив Ігнат.

Крім того, він повідомив, що відсоток збиття "шахедів" не зменшився, що підтверджується офіційними звітами.

"Поясню ще раз: разом із шахедами вже другий місяць поспіль летить ще дещо, зліплене, як то кажуть, "із г**на і палиць", яке ми у зведеннях називаємо "БпЛА невстановленого типу". Їх половина - вони маркуються як "Локаційно втрачені". Тому брехня про те, що менше збивають - очевидна!" - підсумував військовий.

Росія б'є "шахедами" по Україні - останні новини

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти змінили тактику застосування ударних дронів типу Shahed, тому їхнє знищення в повітрі ускладнилося.

Варто зазначити, що в ніч на 3 листопада ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 96-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками невстановленого типу, з яких збили 66 дронів і ракету. При цьому 27 ворожих безпілотників були локально втрачені, а один БпЛА - полетів у Білорусь.

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