Дивно, що в цей час в кабінеті була присутня ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.

У селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики спершу сварила учня, а тоді вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже не перший такий інцидент за участі цієї освітянки.

На оприлюдненому в мережі відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю. Крім того, в цей час в кабінеті присутня ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.

"Як так можна? Діти, які мають почуватись в безпеці піддаються фізичній розправі з боку вчителів", – мовиться у повідомленні видання "Конкурент".

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Журналісти зв'язалися з директором школи, у якій стався інцидент, і дізналися її думку щодо цього.

"Ми покликали батьків, учнів і вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація трапилася, і ми це розслідуємо", - сказала директор школи Людмила Лавринюк.

Інцидент стався з учнем 9 класу. Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви.

Зазначається, що била учня місцева вчителька фізики – Мельник Валентина Вікторівна.

Цікаво, що подібні випадки відбувалися і раніше, але, за словами директора школи, це було давно.

"Діти зараз важкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися", - додала директор.

Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.

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Нагадаємо, нещодавно у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження. А у Києві вчителька побила школяра з аутизмом.

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Автор: Вікторія Гордієнко