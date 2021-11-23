У селі Цміни Камінь-Каширського району Волинської області вчителька фізики спершу сварила учня, а тоді вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це вже не перший такий інцидент за участі цієї освітянки.
На оприлюдненому в мережі відео видно, як вчителька лає школяра, а потім хапає його за вухо і б'є по обличчю. Крім того, в цей час в кабінеті присутня ще одна жінка. Відео знімали через замкову щілину.
"Як так можна? Діти, які мають почуватись в безпеці піддаються фізичній розправі з боку вчителів", – мовиться у повідомленні видання "Конкурент".
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Журналісти зв'язалися з директором школи, у якій стався інцидент, і дізналися її думку щодо цього.
"Ми покликали батьків, учнів і вчительку. Вчителька вже вибачилася. Там провокативна ситуація трапилася, і ми це розслідуємо", - сказала директор школи Людмила Лавринюк.
Інцидент стався з учнем 9 класу. Школярі нібито постійно стукали в кабінет і тікали, тому у вчительки не витримали нерви.
Зазначається, що била учня місцева вчителька фізики – Мельник Валентина Вікторівна.
Цікаво, що подібні випадки відбувалися і раніше, але, за словами директора школи, це було давно.
"Діти зараз важкі. Ви самі розумієте, що вони створюють певні ситуації. Ми говорили, що вчитель не має права зриватися", - додала директор.
Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.
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