Учні, які скуштували принесені до школи хімікати, отримали опіки.

На Житомирщині дев'ять учнів школи села Дівочки опинилися в лікарні після того, як скуштували хімічну речовину, яку під виглядом солодощів дав їм однокласник.

З'ясувалося, що діти їли засіб для чищення труб, йдеться в сюжеті ТСН.

Один із шестикласників приніс пакетик із засобом до школи, а своїм товаришам сказав, що це льодяники. Діти почали пригощатися, і одразу відчули себе зле. Коли вчителі зателефонували до "швидкої", учнів забрали в хірургічне відділення обласної дитячої лікарні.

Школярі отримали хімічні опіки ротової порожнини та кишково-шлункового тракту. Двоє хлопців, які проковтнули засіб, у гіршому стані.

Хлопчик, який приніс отруту однокласникам, теж у лікарні, бо й сам скуштував "смаколики".

"Зі слів дитини, це була випадковість. Він не знав достеменно, що це. Просто пригощав друзів - і отак сталося. Це може надалі призвести до рубцювання і непрохідності стравоходу. Тоді буде серйозне лікування", - розповів завідувач хірургічного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні Дмитро Шевчук.

Мама хлопчика каже, що засіб для чищення труб вдома лежав на холодильнику, але про те, що син може його дістати, вона навіть не думала. За словами жінки, хлопчик нічого їй не казав і в нього до цього нічого не боліло - зізнався, лише коли почали питати вже після отруєння дітей.

Як раніше повідомляв УНІАН, в селі Дівочки Черняхівської громади Житомирської області 11 школярів отруїлися побутовою хімічною речовиною, якою їх почастував один з учнів.

Близько полудня хлопчик приніс з дому до школи пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу.

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Автор: Катерина Комолова