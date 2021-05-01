За словами мітингувальників, у ВР зареєстровано декілька законопроектів, які йдуть всупереч Трудовому кодексу.

Біля Верховної Ради відбувається мітинг за права трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Конституції біля будівлі парламенту зібралися близько двох десятків молодих людей, зокрема, з громадської організації «Соціальна ініціатива».

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Вони тримають в руках плакати «Ні диктату корпорацій. Україні — гідну працю», «Вони бояться солідарності трудящих», «Шість годин чотири дні — це вимоги трудові», «Найкраща вакцина — безкоштовна медицина».

Учасники акції вигукують гасло: «Владу трудящим — тоді життя покращим».

Як пояснили учасники акції кореспонденту УНІАН, в заході беруть участь як представники громадської організації «Соціальна ініціатива», так і небайдужі громадяни. За словами мітингувальників, акція проходить під парламентом, бо у ВР зареєстровано декілька законопроектів, які йдуть всупереч Трудовому кодексу.

«Цими законопроектами пропонується суттєво спростити процедуру звільнення найманих працівників на підприємствах, де працюють менше 250 людей. А таких підприємств в Україні переважна більшість», - пояснив один з учасників акції.

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Автор: Дмитро Хилюк