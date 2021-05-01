Біля Верховної Ради відбувається мітинг за права трудящих.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі Конституції біля будівлі парламенту зібралися близько двох десятків молодих людей, зокрема, з громадської організації «Соціальна ініціатива».

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Вони тримають в руках плакати «Ні диктату корпорацій. Україні — гідну працю», «Вони бояться солідарності трудящих», «Шість годин чотири дні — це вимоги трудові», «Найкраща вакцина — безкоштовна медицина».

Учасники акції вигукують гасло: «Владу трудящим — тоді життя покращим».

Як пояснили учасники акції кореспонденту УНІАН, в заході беруть участь як представники громадської організації «Соціальна ініціатива», так і небайдужі громадяни. За словами мітингувальників, акція проходить під парламентом, бо у ВР зареєстровано декілька законопроектів, які йдуть всупереч Трудовому кодексу.

«Цими законопроектами пропонується суттєво спростити процедуру звільнення найманих працівників на підприємствах, де працюють менше 250 людей. А таких підприємств в Україні переважна більшість», - пояснив один з учасників акції.

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Автор: Дмитро Хилюк