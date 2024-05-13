Військові записали повідомлення станом на 16:00.

Армія Росії намагається відвоювати на Харківщині місто Вовчанськ: Збройні сили України кажуть, що станом на 16:00 місто контролює Україна.

Про це заявив ввечері 13 травня бригадний генерал юстиції Сергій "Марсель" Мельник. Відповідний ролик військові опублікували у соціальних мережах. В ньому йдеться:

"Сьогодні 13 травня 2024 року, 16 година, перебуваємо у місті Вовчанську. Ось церква, усі бачимо. Місто Вовчанськ сьогодні знаходиться під контролем Збройних сил України. Ситуація стабільна, контрольована, тому усе у порядку, не переживайте. Вірте у Збройні сили!".

Жителі Вовчанська тікають - що відомо про наступ на місто

У п'ятницю, 10 травня, Росія вдалася до наземних штурмів кордону України на Харківщини та за три дні встигла окупувати мінімум 10 селищ області. Про це сьогодні заявив аналітик Bild Юліан Рьопке.

Зокрема, бої тривають навколо прикордонного міста Вовчанськ - Україна розпочала евакуацію людей з небезпечної території. Ситуацію описав кореспондент британського видання The Telegraph. Він заявив, що атака РФ оглушила місцевих мешканців, немов грім.

Над оселями українців літають ворожі БПЛА, падають бомби. "Ситуація просто жахлива", - казала 51-річна Олена. Жінка погодилася на евакуацію у Харків.

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