На Київщині у селі Рагівка Вишгородського району зник 2-річний хлопчик Богдан Уніченко. Мати повідомила про зникнення дитини 14 квітня близько 21:00.
Читайте також"Душив дітей та показував геніталії": сусіди розповіли про жорстокість підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки Пошуки проходили всю ніч і станом на ранок тривають. Про це повідомив у Facebook керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
До пошуків задіяно всі служби ГУНП в Київській області та аеророзвідку, на місці працюють Нацгвардія, ДСНС.
Правоохоронці проводять подвірний обхід, вже перевірили занедбані будівлі та колодязі. Шукатимуть дитину й у найближчих селах. До заходів підключились волонтери.
"На жаль, батьки повідомили про зникнення дитини лише через 5 годин після зникнення Богдана, коли вже стемніло. Ніколи не зволікайте з повідомленням про зникнення ваших рідних!", - закликав Нєбитов.
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