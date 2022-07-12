Юрій Чорноморець і сам брав участь у обороні та контрнаступі у всіх гарячих точках Київщини.

Відомий богослов, релігієзнавець та доктор філософських наук Юрій Чорноморець з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став висококласним снайпером. Тепер, перебуваючи на лікування, він збирає гроші та допомагає побратимам.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Юрій Чорноморець брав участь у обороні та контрнаступі у всіх гарячих точках Київщини, зі своїм зводом добряче кошмарив росіян в Горенці, Ірпені.

Нині чоловік на лікарняному. Але і тепер часу не гає, а допомагає побратимам-снайперам отримувати далекобійні високоточні гвинтівки та набої до них.

"Воювали в зоні відчуження, в тилу у ворога. Після цього рейду у мене стало погано зі здоров’ям, виникла ідея, що поки я лікуюся… Почалися численні прохання від снайперів з усієї України - поставити патрони, бо ніде не було таких патронів 50 калібру", - зазначив він.

Збір коштів спочатку йшов швидко. На гвинтівки і набої до них вистачало. Паралельно Юрій Чорноморець витрачав всі свої заощадження, відкладені на навчання дітей.

Запити надходять чи не з кожної бригади, воїни передають інформацію про "Академіка" сарафанним радіо.

Коли люди стали біднішими, швидко укомплектовувати снайперів стало неможливим. Тоді "Академік" вирішив продати власну рідкісну бібліотеку.

Частину книжок Чорноморець вже продав. Решту, як сподівається, українці викуплять швидко.

"Те, що ми на сьогодні купили майже 30 стволів, це було б неможливо без того, щоб люди жертвували просто так, без купівлі книг. Ніяких книг би не вистачило на те, щоб купити 30 стволів. Один ствол, що ми купуємо, ставимо все оснащення, оптику, магазини, патрони - це близько 5 тисяч доларів обходиться. Буває і 6, і 7", - зізнається він.

Один з покупців, що прийшов просто під час зйомки сюжету, зізнався - гроші дав не стільки за книжки (хоча колекція його дійсно вразила), скільки аби допомогти снайперам. Самі ж книжки після прочитання прагне повернути.

Раніше український капелан Леонід Болгаров, який був у полоні у російських військових, розповів про знущання окупантів.

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