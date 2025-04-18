Легендарним підрозділом буде командувати патріот з Донеччини, який захищав Маріуполь та пройшов російський полон в Оленівці.

Підполковник Богдан Грішенков (позивний "Пугач") став новим командиром 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Про це повідомляється у Telegram-каналі бригади.

Перед тим командиром бригади був полковник Денис Прокопенко ("Редіс"), який на сьогодні очолює створений днями один з корпусів Національної гвардії України.

В бригаді зазначають, що Грішенков народився 20 жовтня 1993 року в місті Слов’янськ Донецької області. Завдяки бабусі він регулярно відвідував місцевий осередок товариства "Просвіта". Навчався у Слов’янському авіаційному коледжі, а пізніше – в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю "Енергосистеми".

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В повідомленні сказано, що "Пугач" є професійним військовим з майже десятирічним досвідом служби в "Азові", де пройшов шлях від рядового бійця до командира роти, начштабу і командира батальйону. В "Азов" прийшов у 21-річному віці.

В бригаді зазначають, що Грішенков зустрів повномасштабне вторгнення разом зі своїм підрозділом у Маріуполі. 10 травні 2022 року він отримав кульове поранення під час оборони "Азовсталі".

У травні 2022 року разом з побратимами виконав наказ і покинув "Азовсталь". Грішенкова разом з іншими військовополоненими доставили до колонії в Оленівці на території, контрольованій угрупованням "ДНР". "Пугач" перебував в Оленівському бараці, який окупаційні війська підірвали в ніч на 29 липня 2022 року. У результаті теракту він отримав осколкові поранення голови, рук та ніг, а також втратив два пальці на нозі", - повідомляють в бригаді.

Грішенков був звільнений з полону у вересні 2022 року, а після реабілітації повернувся до служби у складі "Азова".

В 2023 році "Пугач" був призначений першим заступником командира батальйону, а в 2024 році став командиром батальйону. Під його командуванням "азовці" ефективно знищували окупантів і проводили наступальні та оборонні операції на Серебрянському та на Торецькому напрямках.

Структурна реорганізація у Нацгвардії

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня було оприлюднено інформацію про те, що Національна гвардія України створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко ("Редіс") та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський ("Корнет").

В 1-ому корпусі Нацгвардії "Азов" повідомили, що в рамках реформи управління Сил оборони, на основі 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" було створено нове оперативно-тактичне з'єднання у складі НГУ.

В повідомленні зазначається, що до складу 1-го корпусу "Азов" увійшли: 1-а президентська бригада оперативного призначення "Буревій"; 12-та бригада спеціального призначення "Азов"; 14-та бригада оперативного призначення "Червона Калина"; 15-та бригада оперативного призначення "Кара-Даг"; новостворена 20-та бригада оперативного призначення "Любарт".

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