Серед авторів законопроекту - Порошенко та Безугла.

У Верховній Раді України пропонують забезпечити безперешкодний виїзд за кордон для заброньованих чиновників, депутатів, суддів та прокурорів. Про це йдеться у проєкті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо додаткових заходів із посилення мотивації та захисту прав військовослужбовців в умовах дії воєнного стану (№11460).

Ініціаторами цього законопроєкту є група депутатів від "Європейської солідарності" - зокрема, Петро Порошенко, а також позафракційна депутатка Мар’яна Безугла.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, ним пропонується надати право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення документа про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації особам, яким надано відстрочку, а також поширити це право на час здійснення їхніх повноважень на народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад за умови пред’явлення ними службового посвідчення.

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Законопроєктом також встановлюється, що особи, зазначені у частині першій статті "Організація і порядок бронювання військовозобов’язаних" Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мають, на час дії бронювання, право безперешкодного виїзду за кордон за умови пред’явлення ними документа про бронювання.

Йдеться, зокрема про військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування на посадах державної служби категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті рад, сільських, селищних, міських голів; держслужби категорій "Б", "В", в органах місцевого самоврядування.

Також це військовозобов’язані, які працюють або проходять службу, зокрема в Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та в судах.

Крім того, йдеться про військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань; на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.

Серед іншого, законопроєктом пропонується встановити, що у період розгляду питання щодо оформлення бронювання від призову на військову службу під час мобілізації конкретного військовозобов’язаного, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, а також судові органи не можуть застосовувати заходи впливу та обмеження, передбачені цим та іншими законами України.

Такі особи не підлягають мобілізації під час розгляду питання щодо оформлення бронювання від призову на військову службу під час мобілізації.

Відстрочка від призову в Україні - останні новини

Раніше Міністерство економіки повідомило, скільки наразі заброньованих чоловіків в Україні та в яких сферах. Так, близько 615 тис. військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу через бронювання. Найбільше заброньованих є працівниками енергетичної галузі.

Розподіл кількості чоловіків, які мають бронювання та працюють у сферах національної економіки, держорганах чи органах місцевого самоврядування, є таким: енергетична галузь - 29%; промисловість, виробництво - 15%; транспорт - 14%; агропромисловий комплекс - 12%; медицина - 6%; оборонно-промисловий комплекс - 5%; органи державної влади, інші державні органи - 4%; ІТ-спеціалісти, галузь електронних комунікацій - 2%; фінансова, банківська сфера - 2%; сфера торгівлі - 2%; місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування - 2%; інші - 7%.

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