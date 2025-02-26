Бронь від призову до армії можна буде отримати дистанційно.

Українці зможуть у спеціальних закордонних центрах отримати бронювання від мобілізації, аби працевлаштуватися в Україні. Про це заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає "Економічна правда".

Зокрема політика запитали про проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній сфері.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - пояснив Чернишов.

Відео дня

Міністр додав, що зараз у країнах найбільшого перебування українців створюються Unity Hub - центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону. Зокрема вони будуть пропонувати українцям певний перелік послуг, а саме працевлаштування та бронювання, якщо воно передбачене.

За словами Чернишова, отримати бронювання від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено у тій чи іншій сфері працевлаштування.

Бронювання від мобілізації - останні новини

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд продовжив чинну бронь від мобілізації до 31 березня. За його словами, таке рішення було прийнято через масштабну кібератаку на українські реєстри.

Водночас волонтерка Оксана Корчинська висловилась про бронювання 100% медиків. Вона вважає, що таке рішення є популістським, адже станом на сьогодні нестача медиків в мобільних госпіталях, медротах становить понад 2 тисячі - йдеться про лікарів, фельдшерів, медсестер.

Вас також можуть зацікавити новини: