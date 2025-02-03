Корчинська зазначає, що на сьогодні дефіцит медичних кадрів на фронті становить понад 2 тисячі осіб.

Рішення про бронювання всіх медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем праці, є популістським. Таку думку висловила фронтова волонтерка Оксана Корчинська в етері "Еспресо".

Вона зазначила, що таке рішення Кабінетом Міністрів України ухвалено 14 січня, але оприлюднено воно було днями. При цьому волонтерка додала, що, за її інформацією, на засіданні уряду, коли це рішення ухвалювалося, міністра оборони України Рустема Умєрова не було.

"Ми будемо наполягати на його перегляді. Позиція Міністерства охорони здоров’я є популістською, мовляв, давайте забронюємо всіх цивільних медиків комунальних і державних закладів, які на повну ставку працюють, а мобілізуємо тільки тих, хто сумісники і хто працює на чверть та половину ставки та тих, хто в приватних закладах", – наголосила Корчинська.

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За її словами, на сьогодні нестача медиків в мобільних госпіталях, медротах становить понад 2 тисячі – йдеться про лікарів, фельдшерів, медсестер. При цьому вона додала, що особливо великий дефіцит анестезіологів і хірургів.

Фронтова волонтерка зазначає, що якщо не вдалося перекрити цей дефіцит за відсутності 100% бронювання медиків, то виникає питання, як це зможуть зробити тепер.

"Є медики, які вже 3 роки на фронті, і серед них кандидати і доктори наук, є медсестри, в яких по троє дітей і вони мають право звільнитися, але їх нема ким замінити. Ці люди чекали поповнення, а натомість ми отримали таке популістське рішення. Все це виглядає, як ніж в спину фронтовим медикам. Я сподіваюся, що рішення буде переглянуте, або необхідне хоча б пояснення, за рахунок кого буде поповнено дефіцит фронтових і госпітальних медиків. Бо цей дефіцит складає 40%. Є багато загиблих і поранених медиків", – наголосила Корчинська.

Волонтерка підтвердила, що були випадки переведення бойових медиків на посади, які не є дотичними до медицини. При цьому вона розповіла, що нещодавно в неї була "велика розбірка" з однією з бригад ТРО, де медиків намагалися перевести на немедичні посади, але це питання було вирішено і всі медики залишилися на посадах або з їх добровільної згоди були переведені в батальйони, але на медичні посади.

Корчинська розповіла, що бойові медики, які перебувають в підрозділах на лінії зіткнення, мають доплату 100 тисяч, як і, зокрема, піхотинці. В стабілізаційних пунктах, які працюють під загрозою скидів і FPV-дронів в кількох кілометрах від лінії зіткнення, медики також отримують такі ж доплати.

"А от уже стабілізаційні пункти, передові хірургічні відділення і зведені медичні загони, які знаходяться на відстані 15-17 км, на жаль, максимальну доплату мають в 30 тисяч гривень. Ми вже пів року з Міноборони боремося, щоб ці медики мали статус учасника бойових дій. У цих людей немає вихідних, там цілодобовий потік, вони постійно перебувають під КАБами, артилерією", – зазначила Корчинська.

Бронювання медиків

Усі медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть бути заброньованими.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, відповідні зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час вніс Кабмін. Зазначається, що у змінах йдеться лише про медичних працівників, для решти фахівців, що працюють в медзакладах, обмеження у бронюванні залишаються чинними.

У документі сказано, що значна частина військовозобовʼязаних в медзакладах – медики-жінки. Їхня кількість раніше теж враховувалась при визначенні частки військовозобовʼязаних, що можуть бути заброньовані. Але тепер цю норму змінено, а відсоток бронювання розраховується виключно від числа військовозобов’язаних чоловіків.

В МОЗ зазначали, що лікарні змушені були б постійно звертатись за додатковими дозволами для бронювання більше ніж 50% військовозобов’язаних чоловіків. Водночас ухвалене рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони. Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити.

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