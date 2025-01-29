Він вважає, що тих, хто втратить бронювання після 28 лютого не буде багато, цифра залежатиме від того, скільком підприємствам не підтвердять критичність.

Після оновлення критичності підприємства з 21 січня можуть бронювати своїх працівників, наголосив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Олександр Федієнко. Про це він сказав в ефірі Новини.Live.

Нардеп нагадав, що до 28 лютого підприємства повинні підтвердити свій статус критичного відповідно до оновлених критеріїв, а далі перебронювати своїх працівників. За словами Федієнка, Кабмін усунув недолік, пов’язаний з тим, що виникав період, коли підприємства, які визначені як критичні, не можуть забронювати своїх працівників.

"Таким чином оновлення бронювання вже відкрито. Спочатку підприємства повинні пройти оновлення критичності за новими критеріями, а потім вже - з 21 січня до 1 березня - через платформу Дія бронювати своїх співробітників", - уточнив він.

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Як зазначив нардеп, наразі важко оцінити, скільки працівників втратять бронювання і зможуть бути мобілізовані. Однак, на його думку, таких буде не багато.

"Так, можуть бути питання, коли не всі підприємства зможуть отримати критичність. Звісно, тоді працівники цих підприємств не будуть заброньовані. Я розумію, що вам потрібна цифра, але про це ніхто не скаже, ні я, ні Мінекономіки, ні інші міністерства… Чисельність тих, хто втратить бронювання, залежить від того, наскільки у відсотках центральні органи виконавчої влади не будуть підтверджувати критичність. Я не знаю, скільки це буде - 1, 2, 3%. Але я не думаю, що це буде багато", - сказав Федієнко.

Він зазначив, що критерії критичності було переглянуто через виявлені в ході аудиту зловживання та схеми бронювання ухилянтів.

Бронювання працівників в Україні

Як повідомляв УНІАН, після запровадження бронювання працівників важливих критичних підприємств понад 1,5 мільйона військовозобов'язаних отримали відстрочку від армії. Однак ця цифра вразила, зокрема, президента Володимира Зеленського, після чого на таких підприємствах вирішили провести аудит. На час перевірки було тимчасово зупинено надання броні.

Згодом бронювання відновили, але уряд вирішив оновити критерії критичності підприємств.

У листопаді в Кабміні інформували, що усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року, відповідно до нових критеріїв. Уряд вніс відповідні зміни до постанови про бронювання, зробивши процедуру чіткішою.

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