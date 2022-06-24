Інформацію про власника цього приміщення намагалися приховати.

Національна поліція України наклала арешт на будівлю в центрі Києва, власником якої є російський "Росатом".

Про це йдеться у повідомленні на сайті поліції.

"Поліцейські встановили, що російський виробник ядерного палива - акціонерне товариство, створене указом президента держави-агресора і безпосередньо підпорядковане корпорації "Росатом" держави-агресора, має у власності будівлю, розташовану на столичному Подолі. Її площа становить майже 1000 квадратних метрів, а вартість - 60 мільйонів гривень", - розповіли у поліції.

Крім того, правоохоронці з'ясували, що відомості щодо права власності на цю будівлю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не вносилися. Вони відображалися лише в документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна.

Правоохоронці провели обшук в будівлі та на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду Києва наклали на нерухомість арешт.

Наразі вирішується питання про передачу майна російського акціонерного товариства в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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