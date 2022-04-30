Представники російського "Росатома" вимагають щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.
Про це повідомляє МАГАТЕ.
"Росенергоатом" – підрозділ російської державної атомної компанії "Росатом" – направив на ЗАЕС групу з восьми спеціалістів-ядерників. Вони вимагають щоденних звітів від керівництва станції про "конфіденційні питання" щодо функціонування АЕС", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що росіяни вимагають від працівників АЕС звіти, пов’язані з адмініструванням та управлінням, технічним обслуговуванням та ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом.
В МАГАТЕ підкреслили, що ситуація на ЗАЕС, як і раніше, залишається складною і вимагає постійної уваги через присутність російських сил і персоналу Росатому на об'єкті під час його експлуатації.
Як повідомлялося, 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.
При захопленні станції насамперед загарбники з "Росатому" відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ.
На майданчику ЗАЕС окупанти також розмістили важку техніку і боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу і тероризуючи персонал станції та населення міста-супутника.