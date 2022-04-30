Росіяни вимагають щоденних звітів від керівництва станції про "конфіденційні питання" щодо функціонування АЕС.

Представники російського "Росатома" вимагають щоденних звітів від керівництва Запорізької АЕС про "конфіденційні питання" щодо функціонування атомної електростанції.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"Росенергоатом" – підрозділ російської державної атомної компанії "Росатом" – направив на ЗАЕС групу з восьми спеціалістів-ядерників. Вони вимагають щоденних звітів від керівництва станції про "конфіденційні питання" щодо функціонування АЕС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни вимагають від працівників АЕС звіти, пов’язані з адмініструванням та управлінням, технічним обслуговуванням та ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом.

В МАГАТЕ підкреслили, що ситуація на ЗАЕС, як і раніше, залишається складною і вимагає постійної уваги через присутність російських сил і персоналу Росатому на об'єкті під час його експлуатації.

Як повідомлялося, 4 березня російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар.

При захопленні станції насамперед загарбники з "Росатому" відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ.

На майданчику ЗАЕС окупанти також розмістили важку техніку і боєприпаси, фактично перетворивши станцію на військову базу і тероризуючи персонал станції та населення міста-супутника.

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