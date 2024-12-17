Усе видане майно залишається у власності військовослужбовця, за винятком бронежилета та шолома – їх необхідно повернути.

На забезпечення кожного рекрута на час проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) виділяють понад 180 тисяч гривень. Кожен мобілізований обовʼязково отримує бойовий єдиний комплект.

Про це розповіли в Сухопутних військах ЗСУ. Зазначається, що до боєкомплекту входять кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, черевики (літні та зимові), рукавиці та інші предмети.

"Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки. Усе це майно залишається у власності військовослужбовця, за винятком бронежилета та шолома, які необхідно повернути", – йдеться у повідомленні.

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Станом на зараз вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП оцінюється в 180 804 гривні. Із цієї суми 99 тисяч гривень йде на обмундирування, 75 727 гривень – на забезпечення новобранців боєприпасами. Ще 5 681 грн спрямовують на продовольство.

"Щодо боєприпасів, то навчальні центри не мають жодного дефіциту — усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі", – додали в Сухопутних військах ЗСУ.

Підготовка новобранців в Україні

Курс БЗ ВП для рекрутів Сухопутних військ було оновлено – він передбачає розширену програму вогневої підготовки. Якщо раніше протягом 30 діб курсанти в ідпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер – 31.

Також було підготовлено додатковий курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2. Загальна кількість вправ зі зброєю – 45.

Раніше уже колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомляв, що з 1 листопада 2024 року у навчальних центрах та центрах підготовки збільшилась тривалість курсу БЗВП — 45 днів замість 30.

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