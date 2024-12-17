У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, чим забезпечують новобранців на час проходження БЗВП / фото 116 окрема механізована бригада

На забезпечення кожного рекрута на час проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) виділяють понад 180 тисяч гривень. Кожен мобілізований обовʼязково отримує бойовий єдиний комплект.

Про це розповіли в Сухопутних військах ЗСУ. Зазначається, що до боєкомплекту входять кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, черевики (літні та зимові), рукавиці та інші предмети.

"Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки. Усе це майно залишається у власності військовослужбовця, за винятком бронежилета та шолома, які необхідно повернути", – йдеться у повідомленні. 

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Станом на зараз вартість забезпечення рекрута на час проходження БЗВП оцінюється в 180 804 гривні. Із цієї суми 99 тисяч гривень йде на обмундирування, 75 727 гривень – на забезпечення новобранців боєприпасами. Ще 5 681 грн спрямовують на продовольство.

"Щодо боєприпасів, то навчальні центри не мають жодного дефіциту — усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі", – додали в Сухопутних військах ЗСУ.

Підготовка новобранців в Україні

Курс БЗ ВП для рекрутів Сухопутних військ було оновлено – він передбачає розширену програму вогневої підготовки. Якщо раніше протягом 30 діб курсанти  в ідпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер – 31. 

 Також було підготовлено додатковий курс вивчення колективного озброєння. Рекрути опановують АГС, РПГ, а також кулемети РПК, ДШК і Browning M2. Загальна кількість вправ зі зброєю – 45.

Раніше уже колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомляв, що з 1 листопада 2024 року у навчальних центрах та центрах підготовки збільшилась тривалість курсу БЗВП — 45 днів замість 30. 

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