Ташева має намір звернутися у правоохоронні органи щодо діяльності мовознавиці.

Представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева різко розкритикувала мовознавицю Ірину Фаріон за те, що вона спроровокувала затримання проукраїнського студента Максима.

Як заявила Таміла Ташева у Facebook, виставляючи на широкий загал особисту переписку зі студентом із Криму Фаріон продемонструвала ницість, а ще вчинила злочин проти людей із окупованої території.

"Щодо інциденту з громадянкою України Фаріон. Це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в Представництві президента України в Автономній Республіці Крим здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій", - написала Ташева.

Відео дня

Вона також подякувала українським громадянам за таку сильну позицію. Ташева зауважила, що ці люди першими зустрічатимуть ЗСУ у звільненому Криму.

"Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", - наголосила Ташева.

Затримання кримського студента

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму.

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: