Втім, мовознавиця у різкому тоні дала зрозуміти, що не збирається редагувати скриншот.

Скандали навколо мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон не вщувахають. Після того, як вона опублікувала листа від студента з Криму з особистими даними, його затримали. Тепер з'ясувалося, що коментатори попереджали, що хлопцю загрожує небезпека через цю необачність.

У коментарях під листом від кримського студента Максима фоловери просили Фаріон приховати його особисті дані. Зокрема, мовознавиця розкрила прізвище, ім'я, дані про те, звідки родом хлопець і де навчається.

Втім, Фаріон на ці прохання відреагувала різко, відмовившись редагували скриншот листа.

Відео дня

"Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище? Ви своє чого сховали? Заблокувати?", - відповіла Фаріон одному з коментаторів.

Що передувало

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму.

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

Вас також можуть зацікавити новини: