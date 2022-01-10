Дітям доведеться тимчасово навчатися з дому, "щоб зберегти здоров'я".

Частина шкіл Харківської області переходить на дистанційне навчання, однак причина цього разу не в боротьбі з COVID-19.

Як повідомляв "Суспільне", учні вісьмох шкіл Борівської громади Ізюмського району перебуватимуть на "дистанційці" до середи, 12 січня, через ожеледицю.

За словами селищного голови Олександра Тертишного, загалом там у школах навчається 1500 дітей.

"Увечері й з початку дня пройшов холодний дощ, а на вулиці було 1-2 градуси морозу, тому була сильна ожеледиця. Керівники шкіл були на зв'язку й попросили, щоб зберегти здоров'я дітей, на два дні зробити дистанційне навчання. У нашій дорожній службі сказали, що не встигнуть таку кількість доріг до ранку просипати", - зазначив Тертишний.

Харківський гідрометцентр прогнозує ожеледицю на дорогах до кінця тижня.

Як повідомляв УНІАН, у найближчий тиждень на українців чекає сильне похолодання. Температура опускатиметься до -15°С та навіть нижче. Опади чергуватиметься з сонцем.

Однак похолодання буде недовгим. Вже до вихідних погода зміниться і стовпчики термометрів впевнено поповзуть вгору.

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