Так, 51% українців і 46% поляків негативно оцінюють якість онлайн-уроків.

Більшість опитаних українців і майже половини поляків оцінюють негативно дистанційне навчання у школах у період стримування і протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Про це свідчать результати соціологічного опитування в межах проекту, що фінансується Національним агентством академічних обмінів Польщі (NAWA) під назвою "Виявлення бар’єрів, що перешкоджають поверненню українських та польських учнів до шкіл".

Зокрема, у дослідженні учнів попросили оцінити якість онлайн-уроків. Як в Польщі, так і в Україні більшість учнів оцінюють дистанційне навчання негативно – 46% серед поляків та 51% - серед українців. Позитивно оцінюють - 40% серед поляків і 30% - серед українців.

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Переважна більшість респондентів зазначили, що рівень викладання на онлайн-уроках нижчий, ніж на уроках в класах. Серед польських учнів про це сказали 65% респондентів, серед українських – 57%.

Одним з основних питань дослідження було запитання про те, чого учні бояться найбільше при поверненні до традиційного шкільного навчання. Одним з найбільших бар’єрів для учнів обох країн виявились незручності, пов’язані з необхідністю рано вставати й діставатись до школу – його назвали 34% польських та 36% українських школярів.

Також учнів запитали, яку б форму навчання вони обрали, якби мали вільний вибір. Традиційній формі навчання надали значну перевагу школярі обох країн – 60% польських і 65% українських.

У дослідженні учні обох країн зауважували про погіршення різних аспектів здоров’я, тож їх запитали про ставлення до вакцинації. Ситуація разюче відрізняється, оскільки в Польщі – 22% учнів вказали, що вони вакцинуються проти COVID-19, тоді як в Україні – таких лише 2%.

Крім того, за результатами опитування було виявлено, що за більшістю критеріїв для польських учнів дистанційне навчання було більш доступним, ніж для учнів українських шкіл.

***В Україні дослідження школярів проводилось Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 27 серпня 2021 року. Опитано 1022 респондентів. У Луганській та Донецькій областях воно проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Як писав УНІАН, у Міністерстві освіти і науки нагадали, що в Україні змінили карантинні обмеження. Нові правила набудуть чинності з 20 вересня. Українцям нагадали, що в "жовтій" зоні можуть працювати навчальні заклади, де від COVID-19 прищепилося 80% персоналу.

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Автор: Віталій Саєнко