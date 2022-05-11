Групи ромів із подвійним угорсько-українським громадянством в'їжджають до країни з Угорщини, а не з України, щоб отримати допомогу.

Чеська Республіка посилить паспортний контроль біженців і надасть допомогу лише тим, хто рятується від війни та перетнув кордон України.

Про це заявило Міністерство внутрішніх справ після припливу ромів із подвійним угорсько-українським громадянством, пише Euractiv.

Чеська влада нині надає фінансову допомогу у розмірі 200 євро всім українським біженцям, які прибувають у країну, але з 16 травня вимагатиме від заявників, які шукають тимчасового захисту, пред'явити штамп у паспорті, який підтверджує, що вони перетнули український кордон.

Міністерство внутрішніх справ вирішило запровадити цей захід після заяви про те, що групи ромів із подвійним угорсько-українським громадянством в'їжджають до країни з Угорщини, а не з України, щоб отримати допомогу.

"Зараз ми маємо певну групу - і скажу це абсолютно відверто - ромських біженців, які приїжджають сюди. Існує велика проблема, оскільки деякі з них прибувають з Угорщини, а не з України", - заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

У МВС також заявили, що Ракушан обговорить це питання зі своїми угорськими та українськими колегами, щоб вирішити проблему якнайшвидше.

Однак серед ромів, що приїжджають до Чехії з угорсько-українським громадянством, є і ті, хто жив в Україні і втік від війни. Цим людям часто відмовляють у підтримці в Угорщині через їхнє угорське громадянство.

У 2011 році партія "Фідес" Віктор Орбана представила новий спрощений спосіб набуття угорського громадянства для етнічних угорців, які проживають за межами країни, що спростило отримання другого паспорта для багатьох угорських ромів, які проживають в Україні.

Крім того, близько 20% українських ромів та значний відсоток ромів у Європі не мають жодного документа, що засвідчує особу.

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