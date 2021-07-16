За їх дії відповідатимуть батьки.

У Житомирі підлітки взяли участь у челенджі з крадіжки ковпачків з коліс автомобілів.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Упродовж кількох тижнів у соціальних мережах автовласники обурювалися тим, що невідомі знімають ковпачки-закрутки з коліс автівок.

Такий челендж запустили в одній з соціальних мереж і він швидко став популярним. Про це розповіли троє школярів, які теж стали його учасниками.

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Завдяки цьому та свідченням очевидців ювенальні інспектори Житомирського РУП встановили особи хлопців. Це троє місцевих школярів, віком від 10 до 11 років.

З їх родинами працювали ювенальні інспектори. Зважаючи на вік парубків, відповідальність за їх дії нестимуть батьки. Поліцейські склали відносно них адміністративні матеріали та скерували їх до суду для прийняття рішення.

Відповідно до ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення невиконання батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей караються штрафом від 850 до 1700 гривень.

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Автор: Людмила Жерновська