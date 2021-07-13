Порушники порядку знімали рекламу / скріншот
У київському метрополітені компанія підлітків влаштувала безлад у вагоні. Один з пасажирів зробив їм зауваження, після чого штовхнув хлопця ногою.
Відео інциденту опубліковано в Instagram.
Повідомляється, що конфлікт стався на станції метро Арсенальна.
Молоді люди знімали рекламу для соцмереж. Одному з хлопців одягли на голову "конус", в який залили молоко і насипали пластівці. Коли йому стало нічим дихати, він вилив вміст на підлогу.
Чоловік зробив їм зауваження, проте вони його проігнорували. Підліток знову вилив молоко на підлогу вагона. Тоді пасажир вдарив його ногою в спину.
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