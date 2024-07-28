Зараз повістки можна надсилати рекомендованим листом, підкреслив спікер Міністерства оборони України.

Триває мобілізація в Україні, і на сьогодні немає юридичних підстав для надсилання електронних повісток.

Про це речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сказав в інтерв'ю NV. "Нині для цього відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від міністерства", - сказав він.

За його словами, люди оновили свої контактні дані - телефони, адреси. "Зараз згідно з нинішньою нормативною-правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення. Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", - сказав Лазуткін.

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Він сказав, що не буде потреби видавати повістки на вулицях, якщо всі оновлять свої військово-облікові дані, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться у ТЦК та СП чи зареєструються у застосунку "Резерв+". За його словами, у ТЦК є база, і якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Міноборони пояснили, що після того, як військовозобов'язаний отримав повістку для уточнення даних, він може, не чекаючи, піти до рекрутингового центру та обрати собі посаду і військову частину.

Уповноважений представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець наголосив, що сам факт отримання першої повістки, тобто запрошення фактично в ТЦК для оновлення облікових даних, не є будь-якою перешкодою допомогти людині рекрутуватися.

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