18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Тим, кому ще не виповнилося 25 років, також потрібно оновлювати свої дані, оскільки це мають зробити ті, хто вже досягнув повноліття.

Про це йдеться на сайті, присвяченому рекрутингу та пошуку вакансій у військах, де також можна ознайомитися з відповідями на запитання, зокрема щодо мобілізації та оновлення даних.

Так, у розділі запитань – відповідей стосовно того, чи потрібно оновлювати дані тим, кому немає 25 років, зазначається, що це потрібно робити, якщо особі виповнилося 18 років.

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Мобілізація та оновлення даних військовозобов'язаних

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він, зокрема зобов'язує усіх чоловіків віком від 18 до 60 років протягом 60 календарних днів оновити дані стосовно свого місця перебування.

27 травня у Міністерстві оборони України повідомили, що загалом через застосунок "Резерв+" свої дані оновили вже понад 1,1 млн військовозобов’язаних. Водночас через центри надання адміністративних послуг - майже 55 тис., а через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - близько 38 тис. громадян.

Директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай розповіла, як цей процес відбувається у ЦНАПах.

У Верховній Раді мають наміри продовжити термін на оновлення військово-облікових даних до 150 днів.

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