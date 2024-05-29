Витяг можна отримати за декілька годин.

З 18 травня військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК, додатку Резерв+ або в центрах надання адміністративних послуг. Директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай розповіла "РБК-Україна", як цей процес відбувається у ЦНАПах.

"Прийом адміністратором ЦНАПу триває 7-10 хвилин, далі ще доведеться почекати певний час, поки дані оновляться. Після цього людина отримує витяг про оновлення даних. В залежності від технічної спроможності системи, чекати доведеться від 10 хвилин до кількох годин", - зазначила вона.

За словами Шамрай, якщо витяг не сформувався одразу, особі видають опис прийнятих документів. Це є підтвердженням того, що людина прийшла до ЦНАПу, зробила заявку на оновлення даних і чекає на результат. Коли все готово, надходить смс-повідомленні. Після цього можна прийти і забрати роздрукований адміністратором з проставленим печаткою та підписом витяг.

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"В перший день роботи зранку все йшло швидко. Першому чоловіку, який прийшов оновити дані о 9 ранку, о 9.20 вже видали витяг. Він сам не очікував, думав треба буде приходити окремо. Але йому прийшло повідомлення, і він повернувся забрати документи. Але хочу звернути увагу, що в оновленні даних в деяких випадках можуть бути відмови. ЦНАПи не мають повноважень та можливостей змінювати дані системи. У випадках відмов людині треба йти до ТЦК і СП. Тому що це єдиний орган, який приймає рішення з цієї теми", - додала посадовець.

За останніми даними, у Києві вже 6 804 людини оновили свої облікові дані саме через ЦНАП. Шамрай додала, що витяг про оновлення даних, який видають в ЦНАПах і код з ТЦК, є рівнозначними документами.

"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу отриманому в ЦНАП, або в Резерв+, або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток. Як в додатку, так і у витягу з ЦНАПу, є унікальний номер. Такий самий є і у військовому квитку. За ним ідентифікують військовозобов'язаного. І, оновивши дані одним із трьох способів (в додатку Резерв+, в ТЦК або ЦНАПі), військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - пояснила вона.

Оновлення даних військовозобов'язаного

Як писав УНІАН, після завершення 60-денного терміну на оновлення даних ті, військовозобов'язані, які не встигли це зробити, почнуть отримувати повістки по пошті.

Раніше розповідалось, чи впливає військово-облікова спеціальність на призов до армії, а також, що означають статуси у "Резерв+".

Зазначимо, що військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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